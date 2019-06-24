İhsaniye'de "Eğitimde 3 Adım Projesi"

İhsaniye Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Eğitimde 3 Adım Projesi" kapsamında seçilen yetenekli çocuklar, branşlarına göre hünerlerini sergiledi.

Proje kapsamında İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, yeteneklerine göre spor, resim, tiyatro, müzik, ve edebiyat branşlarında özel olarak seçilen ve yetiştirilen çocuklar, yıl sonu faaliyetlerini kapalı spor salonunda yaptı.

Resim branşında yetiştirilen çocuklar ise Çaltepe Sosyal tesislerinde final sergisi açtı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhsaniye Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Eğitimde 3 Adım Projesi" kapsamında seçilen ve yetiştirilen çocukların başarısının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de yetenekli öğrencilerin tespitinde titiz çalışmalar yapılması gerektiğini dile getiren Boztepe, şöyle konuştu:

"Bu tespitlerin ne kadar doğru olduğu göstermek için hayata geçirilen İhsaniye'deki proje, Türkiye'de örnek teşkil edebilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma kapsamında ilçemizdeki çeşitli okullardan resim, tiyatro, edebiyat ve spor branşlarında yetenekli çocuklarımızı tespit ettik. Bu çalışmada sadece yetenekli çocukları seçmek yeterli değil. Bunun yanında onlar için bu yeteneklerini ortaya koyacak imkanların ve ortamlarında oluşturulması gerekiyor. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 2 yılda çocuklarımız Türkiye'de çeşitli başarılara imza attı. Bu başarılar da Afyonkarahisar'ımız için gurur vericidir."

İhsaniye Kaymakamı Alper Taş da proje kapsamında iki yıldır ilçedeki çeşitli okullarda edebiyat, müzik, tiyatro ve spor branşlarında yetenekli çocukları belirleyerek özel eğitimlere başladıklarını vurguladı.

Yeteneğe yapılan fazlasıyla başarıyla geriye döndüğünü aktaran Taş, şunları kaydetti:

"İlçe düzeyinde yaptığımız bu projeyle, köylerimizin en ücra köşelerindeki bütün yetenekli çocuklarımıza ulaşmayı başardık. Planlı ve özel çalışmalarla yetenekli çocuklarımızı daha fazla eğittik. Yani, çocuklarda mevcut olan cevherin eğitimlerle daha da parlamasına vesile olduk. Biz, projemizin Afyonkarahisar'da ve Türkiye'de daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu şekilde de ülkemizi gururlandıracak bir çok bilim adamı, müzisyen, ressam ve tiyatrocu inşallah ortaya çıkacaktır. Bu güne geldiğimiz içinde mutluyuz."

Taş, tespit edikleri ve verdikleri özel eğitimlerin ardından yetenekli çocukların başarıları hakkında da "Edebiyat alanında 3'ü Türkiye birincisi olmak üzere 6 çocuğumuz derece elde etti. Bilim alanında bir çocuğumuz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Tiyatro alanında yetenekli bir çocuğumuz bir sinema filminde oynadı. Yine spor alanında da 10 çocuğumuz Afyonkarahisar ve bölge birincilikleri elde etti. Bu şekilde çocuklarımız başarılarını ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA