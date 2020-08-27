İhsangazi'de pelet yakıtı üretim tesisi kuruluyor Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde pelet yakıtı üretim tesisi kurulma çalışmalarına başlandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde pelet yakıtı üretim tesisi kurulma çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, palet yakıtı üretim tesisinin Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alana kurulacağını söyledi.

Tesisle ilgili projenin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna sunulduğunu ve kabul edildiğini anlatan Sağlık, "1200 metrekare kapalı alan toplamda 3 bin metrekare olan tesiste günlük kırk ton üretimin yapılacak." dedi.

Tesisin ilçede istihdam kaynağı olacağını belirten Sağlık, yıl sonunda üretimin başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA