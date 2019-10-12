İhsangazi'de Kültür Evi açıldı

12.10.2019 16:32

İhsangazi ilçesinde yapımı tamamlanan Kültür Evi'nin açılışı yapıldı.

Açılış programına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İhsangazi Kaymakam Vekili Kemal Balaban, İlçe Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İl Müftüsü Ahmet Süzen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç kamu kurum ve kuruluş amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi ek binası olarak da hizmet veren binada kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Karadeniz, Kültür Evi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Binada aynı zamanda Halk Kütüphanesi, Kültür Müzesi, Siyez Bulguru Satış Ofisi ve El Sanatları Teşhir Merkezi bulunuyor.

Kaynak: AA