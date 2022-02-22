İhsangazi'de karla mücadele çalışmalarına katılanlara başarı belgesi verildi - Haberler
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İhsangazi'de karla mücadele çalışmalarına katılanlara başarı belgesi verildi

AA, Vural Akkirpi - Güncel
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İhsangazi'de karla mücadele çalışmalarına katılanlara başarı belgesi verildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde karla mücadele çalışmalarına katılan iş makinesi operatörlerine başarı belgesi verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde karla mücadele çalışmalarına katılan iş makinesi operatörlerine başarı belgesi verildi.

İhsangazi Kaymakamı Mesut Coşkun, kaymakamlık binasında Özel İdare ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğünde görevli operatörlere başarı belgesi verdi.

Coşkun, "Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollara dönük yürütülen karla mücadele çalışmalarında ilçe, köy ve mahalle yollarının ulaşıma açık kalmasını sağlayan, özveriyle görevlerini yürüten iş makinesi operatörlerini tebrik ediyorum." dedi.

AA / Vural Akkirpi - Güncel

Mesut Coşkun, Kastamonu, Hisarcık, Güncel, Haberler

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