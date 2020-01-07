İhsangazi'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

07.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:06

İhsangazi Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, çeşitli dallarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları kızlar dalında badminton ve teniste il birincisi olduklarını söyledi.

Kaymakam Böçkün'ün öğrencileri ödüllendirdiğini belirten Kılıç, İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında da kızlar grubunda il birinciliğini elde ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA