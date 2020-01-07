İhsangazi'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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İhsangazi'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

İhsangazi Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, çeşitli dallarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

07.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:06
İhsangazi'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kaymakamı Böçkün, çeşitli dallarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü , yaptığı açıklamada, Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından okul sporları kızlar dalında badminton ve teniste il birincisi olduklarını söyledi.

Kaymakam Böçkün'ün öğrencileri ödüllendirdiğini belirten Kılıç, İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında da kızlar grubunda il birinciliğini elde ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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