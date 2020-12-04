İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) kimdir? Fenerbahçeli İhsan Teyze neden öldü? Kaç yaşındaydı?
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İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) kimdir? Fenerbahçeli İhsan Teyze neden öldü? Kaç yaşındaydı?

04.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:57
İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) kimdir? Fenerbahçeli İhsan Teyze neden öldü? Kaç yaşındaydı?

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden olan İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) hayatını kaybetti. İhsan teyze(İhsan Güngörenler) kimdir? Fenerbahçeli İhsan Teyze neden öldü? Kaç yaşındaydı?

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden olan İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) hayatını kaybetti. İhsan teyze(İhsan Güngörenler) kimdir? Fenerbahçeli İhsan Teyze neden öldü? Kaç yaşındaydı? İşte detaylar haberimizde...

İHSAN TEYZE KİMDİR?

Mümtaz ve İhsan Güngörenler.. Hayatlarını birleştirdikten sonra Fatih Lisesi'nde Matematik öğretmeni olarak uzun yıllar boyunca görev aldı. Mümtaz-İhsan Güngörenler çifti, yıllardır birlikte Kadıköy'e giderek statta takımlarına destek oluyordu. Mümtaz Güngörenler, 2013 yılında 88 yaşındayken hayatını kaybetmişti. 90 yaşındaki İhsan Güngörenler ise bir süre maçları tek başına izlemişti.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI!

İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) kimdir? Fenerbahçeli İhsan Teyze neden öldü? Kaç yaşındaydı?

Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler'e Allah'tan rahmet; kızı Selmin Özadam'a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak.

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