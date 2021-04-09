İhsan Okşak'a ne oldu? İhsan Okşak bulundu mu?

Son dakika İhsan Okşak olayı nedir? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İhsan Okşak'a ne oldu? İhsan Okşak bulundu mu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 9 Nisan tarihi itibarıyla ele alınan İhsan Okşak'a ne oldu sorusunun yanıtı canlı yayında aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve İstanbul'da kaybolan İhsan Okşak kimdir?

İhsan Okşak'a ne oldu? İhsan Okşak bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Son dakika İhsan Okşak olayı nedir?

İHSAN OKŞAK KİMDİR?

Televizyon dizilerinde figüranlık yapan İhsan Okşak, 9 çocuk babası.

İHSAN OKŞAK'E NE OLDU?

7 gündür kayıp olan İhsan Okşak, 22:30 civarı en son eşiyle görüştü ve bir daha ulaşılamadı. Arkadaşları ise İhsan'a ulaşabildiklerini aktardı. Canlı yayına katılan eşi detayları aktarıyor.