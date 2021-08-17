İhsan ÇAK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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İhsan ÇAK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

İhsan ÇAK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

İhsan ÇAK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Kürtün İlçesi Günyüzü köyü sakinlerinden Hatun, Nuran, Nurettin, Dilek, Fadime, Murat, Ersin, Onur, Tamer ve Muhammet ÇAK'ın babaları Yaşar ÇAK'ın eşi İhsan ÇAK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 11: 00 de aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Onur ÇAK: 0531 430 54 92

17 Ağustos 2021, Salı

Kaynak: Habermetre

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