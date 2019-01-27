Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, gelirlelerin artırılması gerektiğini belirterek "İhracattan başka şansımız yok." dedi.

ESO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda katılan Kesikbaş, gelirleri artırmak amacıyla ihracata yönelik URGE programları oluşturduklarını bildirdi.

URGE projeleri kapsamında sanayicilerin uluslararası rekabette bilinçlenmeleri amacıyla toplantı düzenlediklerini ifade eden Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde TOBB Ekonomi Konseyi'ndeydik. Türkiye ve ekonomisi konuşuldu, tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız oradaydı. Biz hep 'ihracattan başka sansımız yok' diyorduk, orada da aynısı söylendi. İç piyasalar daralıyor ve çeşitli artışlar sanayicilere gider olarak işleniyor. Bu nedenle gelirlerimizi artırmamız gerekiyor. Ekonomik durumlar belli, biz bize yeteriz. Ticaret Bakanlığı'nın ciddi teşvikleri var. Şu an yapı malzemeleri sektörü ile ilgili URGE yapıyoruz ve devlet tarafından destekleniyoruz. Bu programlardan beş tane daha oluşturuyoruz. Bu bir seferberlik, ihracatla ilgili bir seferberliktir. Lütfen desteklerden yararlanalım. İhracattan başka şansımız yok. Birbirimizle olan her etkileşimimiz bunu başarmamıza sebep oluyor aslında. Mümkün olduğunca yurt dışına çıkmamız gerekiyor."

Kaynak: AA