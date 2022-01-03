İhracattaki rekor, 2021'de sınır kapılarındaki trafiği yüzde 29 artırdı

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından tır çıkışı 2021'de önceki yıla göre yüzde 29 arttı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Avrupa'ya açılan tır trafiğinin olduğu Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında, ihracata bağlı olarak yoğunluk yaşandı.

Gümrük kapılarından 2020'de Avrupa rotası doğrultusunda ilerleyen tır sayısı 544 bin 173 iken geçen yıl bu sayı 703 bin 981'e yükseldi.

Yüzde 29'luk artışın yükünü büyük oranda Kapıkule Sınır Kapısı çekti. Kapıkule'den 2021'de 419 bin 775 tır çıkış yaptı.

Sınır kapılarında çıkış kadar tır giriş trafiği de arttı. 2020'de sınır kapılarından 1 milyon 90 bin 929 olan giriş-çıkış sayısı geçen yıl 1 milyon 425 bin 753'e ulaştı.

Tır kuyruklarına neden oldu

Türkiye'nin 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşen 2021'deki toplam ihracatının sınır kapılarındaki yoğunluğu artırması tır kuyruklarına da neden oldu.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 2019'da günlük ortalama 1474, 2020'de 1491 tır çıkış yaparken, 2021'de bu sayı ortalama 1929'a yükseldi.

Türkiye'den Avrupa'ya geçişte tır yoğunluğuna Bulgaristan çoğu zaman cevap veremedi. Bu durum Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Yolcu sayısında da artış var

Yolcu giriş ve çıkışlarının yapıldığı Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarından Türkiye'ye gelişler de arttı.

Özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin 2020'de salgın nedeniyle baba ocaklarına gelişlerinde azalma yaşanmıştı.

Türkiye'ye 2020'de 3 milyon 57 bin 256 kişi giriş yaparken, geçen yıl bu sayı yüzde 32 artarak 4 milyon 42 bine yükseldi.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet