İhracatta zirveyi üç sektör paylaştı

01.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:17

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracat yıldızları, üç farklı sektörün temsilcisi firmalar oldu. Taze meyve sebze, meyve suyu ve meyve sebze mamulleri ihraç eden üç firma ödüllerin sahibi oldu.



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden zirveye çıkan firma, taze meyve sebze ihracatçısı Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Ulus. Nak. Ltd. Şti. oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden 2019 yılında 707 firma ihracat gerçekleştirirken, meyve suyu ihracatçısı TREKO Tarım Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. firması en fazla ihracat yapan firmalar sıralamasında adını ikinci sıraya yazdırdı. Meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege Bölgesi'nin bu başarısı "EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ne de yansıdı. Meyve sebze mamulleri ihracatçısı Euro Gıda İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Yaş Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinden en fazla ihracat yapan firmalar sıralamasının üçüncü basamağında yerini aldı.



Uçak: "1 milyar dolar hedefe koşar adım gidiyoruz"



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2019 yılında yüzde 7'lik ihracat artışıyla 890 milyon dolarlık ihracat tutarıyla 53 yıllık tarihinin en yüksek ihracatına imza attığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ilk üçte yer alan firmaların bu başarıda yüzde 18'lik katkısı olduğunu dile getirdi. 2020 yılının Ocak ayına da çok parlak bir giriş yaptıklarına işaret eden Uçak, "Taze meyve sebze ihracatımız yüzde 68'lik yükselişle 24 milyon doları aştı. Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 11'lik artışla 52 milyon dolara çıktı. Totalde yüzde 25'lik artışla Ocak ayı ihracatımız 76 milyon doları geçti. 2020 yılı sonundaki 1 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Nisan ayında yapacağımız genel kurul toplantımızda daha fazla ihracatçımıza ödül vereceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA