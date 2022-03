İhracatta şubat sevinci

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 oranında artışla 904 milyon 125 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamla en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaşıldığını söyledi.

Uluslararası ticarette yaşanan sorunlar ve maliyet artışlarına rağmen Gaziantep'in ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Ünverdi, "Bu zorlu süreçte işinden taviz vermeden yüreğini ortaya koyan ve ekonomimizin dinamosu olan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" dedi. Gaziantep'in hem aylık hem de dönem bazında ihracatta 5. sıradaki yerini koruduğunu belirten Ünverdi, "Ocak-şubat döneminde Gaziantep'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 oranında artışla 1 milyar 626 milyon 563 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızdaki artış sevindirici ve memnuniyet vericidir. Dünyada riskler artsa da ihracatta hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın son bulması temennisinde bulunan Başkan Ünverdi, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Maalesef tüm dünya bir savaşa tanıklık ediyor. Hepimiz çok üzgünüz ve çok geç olmadan uzlaşıyla çözülmesini diliyoruz. Bu süreç en başta insani yönü olmak üzere uluslararası ekonomi üzerinde de ciddi baskılara neden olacaktır. Enerji ve gıda konusu başta olmak üzere uluslararası ticaret bu süreçten olumsuz etkilenecektir. Pandemi ve üzerine gelen savaş hali küresel ekonomi üzerinde belirsizliği artırmaktadır. Tabi her şeye rağmen ülke olarak, Gaziantep olarak üretmeye, ihracata ve istihdama devam edeceğiz. Gaziantep olarak bugün 181 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretim ve pazar çeşitliliği burada büyük önem taşıyor. Gaziantep olarak 160 alanda binlerce üretim yapıyoruz ve bir yerde sorun olduğunda alternatif pazarlarla bunu telafi edebiliyoruz. İnşallah çok büyük acılar yaşanmadan, ekonomi üzerindeki etkileri derinleşmeden bu savaşın da son bulmasını diliyoruz." - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi