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Latin Amerika, Kolombiya, Ekonomi

İhracatta "Sanal Ticaret Heyeti" Atağı

Ticaret Bakanlığı, ihracatta "Sanal Ticaret Heyeti" dönemini başlatıyor.

22.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:09
İhracatta

Ticaret Bakanlığı, ihracatta "Sanal Ticaret Heyeti" dönemini başlatıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sebebiyle küresel ölçekte iş dünyasının hareket ve temas imkanlarının kısıtlandığına dikkati çekerken, alınan önlemler kapsamında ticareti geliştirmenin en önemli enstrümanlarından olan ticaret fuarları, ticaret heyetleri, alım heyetleri gibi pek çok organizasyonun ertelendiğini ya da iptal edildiğini hatırlattı.

Buna karşın söz konusu sürecin sanal ticaret platformları ve dijital pazarlama yöntemlerini ön plana çıkardığını anlatan Pekcan, Ticaret Bakanlığının da bu gelişmelerin dışında kalmadığını, tüm İhracatçı Birlikleri ile işbirliği içinde Sanal Ticaret Heyeti, e-ticaret, sanal fuar çalışmalarına başladığını bildirdi. Pekcan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini Sanal Ticaret Heyetleri ile ekliyoruz. Salgının ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, hız kesmeden sektörel ticaret heyetlerimizi sanal platformda gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, ilk olarak İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 24-28 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan, ancak salgın nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan "Yapı Kimyasalları ve Boya Sektörü Kolombiya Sektörel Ticaret Heyeti"yle başlayacağız. Söz konusu Sanal Ticaret Heyeti organizasyonu Mayıs ayının ilk haftasında Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik gerçekleştirilecek.

Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik Sanal Ticaret Heyetine ülkemizden 13 firma, Kolombiya'dan 15, çevre ülkelerinden 10 olmak üzere 25 firma katılacak."

-"İhracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz"

Düzenlenecek olan sanal ticaret heyeti öncesinde katılımcı firmalarla alıcı firmalar arasında oluşturulacak veri tabanı ile alıcı firmaların ülkemiz firmalarının ürünleri hakkında bilgilenmesinin sağlanacağını aktaran Pekcan, web üzerinden online ikili iş görüşmeleri yapılacağını ve bu görüşmelere yerel uzmanlar, tercümanların da katılabileceğini ifade etti.

Pekcan, ayrıca görüşmeler öncesinde, firmaların, yerel uzmanlar ve ticaret müşavirinin, Kolombiya ve çevre ülkeler pazarına ilişkin olarak web tabanlı platform üzerinden düzenleyeceği sanal seminerlere de katılım sağlanabileceğini aktardı.

Bakan Pekcan, "Böylelikle, ticaret heyetlerinde yapılan tüm faaliyetler tümüyle sanal ortama taşınacak. Söz konusu Sanal Ticaret Heyetinin, Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkeleri ile işbirliğinin geliştirilmesine, Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerinde ülkemizin sahip olduğu potansiyelin en etkin şekilde tanıtımı ve sektöre yönelik ticaretimizin artırılmasına son derece önemli katkıları olacak. Sanal Ticaret Heyeti uygulamalarımız diğer sektörler ve ülkeler ile devam edecek" dedi.

Bakanlığın bir sonraki açılımının ise "Sanal Fuarlar" olacağına işaret eden Pekcan, bu konuda çalışmaların devam ettiğini, en kısa zamanda uygulamaya geçeceğini kaydetti.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının bu gibi çalışmalarda öncü rolünü tüm hızıyla sürdürmeye ve ihracatçıların önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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