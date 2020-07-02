HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"İhracatta sanal rotamız Latin Amerika"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) dijital ihracat sürecinin başlamasıyla birlikte gerçekleştirdiği "Kolombiya ve Şili Sanal Alım Heyeti" sona erdi.

02.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:07
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) dijital ihracat sürecinin başlamasıyla birlikte gerçekleştirdiği "Kolombiya ve Şili Sanal Alım Heyeti" sona erdi. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Sanal heyet organizasyonumuz neticesinde 3 günde 200'ü aşkın görüşme gerçekleşti. Genel olarak üyelerimiz heyetlerden memnun kaldılar. Pandemi sürecinde başlayan sanal alım heyetlerini gerçekleştirmeye ve ülkemizin ihracatına güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

"3 GÜNDE 200'DEN FAZLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, heyetin verimli geçtiğini belirterek "Sanal olarak gerçekleştirdiğimiz bu ilk organizasyonumuzu başarıyla tamamladık. Organizasyon kapsamında, program süresince firmalarımız 200'den fazla görüşme sağladı. Bu vesileyle katılımcı firmalarımızın uzun vadeli iş birliklerine imza atmasını hedefliyoruz. Sanal heyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hedef rotamızı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da önerisiyle Latin Amerika olarak belirlemiştik" diyen Okutur, "Düzenli olarak firma temsilcilerini ülkemize getirerek alım heyetlerini organize ediyorduk. Dijitale geçişle birlikte sanal heyetlerde de Latin Amerika'dan başladık. Talepler doğrultusunda diğer ülkelere yönelik organizasyonlarımız da yapılacak" diye belirtti.

" TÜRK ÜRÜNLERİNE OLAN İLGİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Latin Amerika'nın perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmek üzere sanal alım heyeti programı kapsamında online olarak bir araya geldiler. Şilili ithalatçı Guston Arturo Marın, "Bilmediğimiz birçok ürün var. Sanal heyet kapsamında kataloglar yardımıyla gördüğümüz ürünler fazlasıyla ilgimizi çekti. Ülkemizde de Türk ürünlerine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. İHBİR'in organize ettiği online programımızı tamamladık. Anlaşmalar yapmak üzere numune göndererek görüşmelerimizi sürdüreceğiz " dedi.

"ORGANİK ÜRÜNLERİMİZE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ"

Gıda sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve ayrıca şekerleme ürünleri de üreten bir firmanın ihracat müdürü Orçun Oray, "Artık tüm dünya organik ve şekeri azaltılmış çözümlere doğru gidiyor. Bizler bu anlamda lolipop kategorisinde, organik lolipop projesine çok fazla önem verdik. Genel olarak görüşmelerimiz neticesinde bu ürünümüze büyük ilgi gösterildi. Ayrıca yumuşak şeker kategorisinde çiğnenebilir şeker de dikkatleri çekti. Sanal heyeti çok beğendik, alım yapmak ve bizleri tanımak için katılan kaliteli firmalarla oldukça olumlu geçen görüşmelerimiz sona erdi. Birçok firmayla, anlaşma yapmak üzere görüşmelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

EN ÇOK ŞEKERLEME TALEP EDİLİYOR

Kolombiya'da şeker ve çikolata üretimi yapan bir firmanın yetkilisi olan Alex Adolfo Espınoza, pandemi sürecinde yapılan sanal heyetler kapsamında bu fırsatı yakaladıkları için çok memnun olduklarını dile getirdi. Şili'de şeker sınırlandırılmasına yönelik kısıtlamaların yapılmasından dolayı şeker oranı azaltılmış olan ürünlerle ilgilendik diyen Espınoza,"Görüşmelerimiz son derece verimli geçti. Türk ürünlerini çok kaliteli ve ekonomik buldum" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Ekonomi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi Ekonomi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Ekonomi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı Ekonomi
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası Ekonomi
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi Ekonomi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Tunceli'deki 1.200 yaşındaki dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Tunceli'deki 1.200 yaşındaki dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Saruhan Oluç Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ali Palabıyık Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: "İhracatta sanal rotamız Latin Amerika" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 11:07:34. #1.15#
title