İhracatta 'Made In Türkiye' dönemi başlıyor

Made in Türkiye' dönemi başlıyor.. Türkiye'nin ihraç ürünlerinde artık "Made in Turkey" ibaresi kullanılmayacak..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede,

"Türkiye" markasının ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı

markası olarak kabul edildiği vurgulandı.

Aaçıklamada, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere,

her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir." ifadeleri kullanıldı..