İhracatta kıymet incelemesi yöntemi değişti
İlgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde, konunun ilgili bölge müdürlüğüne iletileceği ifade edildi.
İlgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde, konunun ilgili bölge müdürlüğüne iletileceği ifade edildi.
Kaynak: Dunya.com