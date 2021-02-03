İhracatta kırılan rekor, ihraç yükü taşıyan tır şoförlerini de mutlu etti

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı Kapıkule, Türkiye ekonomisinde geçen ay tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatının gerçekleşmesine büyük katkı verdi.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı Kapıkule, Türkiye ekonomisinde geçen ay tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatının gerçekleşmesine büyük katkı verdi.

Gurbetçilerin dönüş için en çok tercih ettiği sınır kapısı, aynı zamanda ihracat için de en önemli çıkış noktası oldu.

Kapıkule, 333 bin metrekare saha ve 41 bin metrekare kapalı alanıyla yılda yüz binlerce araç ve yolcuya hizmet verirken, ihracat alanında da tır sürücüsünün ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

İhracatta rekorların kırıldığı Kapıkule'den geçen ay 29 bin 417 tır çıkış yaptı.

Avrupa'ya açılan sınır kapıları göz önüne alındığında Kapıkule Sınır Kapısı, işlem hacmiyle diğer sınır kapılarını neredeyse 2'ye katladı.

Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarından son bir ayda 18 bin 446 tır çıkış yaptı.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman beklemelerin yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, gümrük personeli en kısa sürede sürücülerin, yüklerini adreslerine yerleştirmesi için işlemlerini gerçekleştirdi.

İhracatın direksiyondaki kahramanları, tır sürücüleri

İhracatın artması yüklerini Avrupa'ya taşıyan tır sürücülerini de memnun etti.

Tır şoförü Kazım Eşkikara, AA muhabirine, 11 yıldır taşımacılık sektöründe çalıştığını, son yıllarda ihracatta belirgin bir artış olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ihracatta rekor kırmasında tır şoförlerinin de büyük emeği olduğunu anlatan Eşkikara,"İhracatın artmasında bizlerin de büyük fedakarlıkları ve emekleri olduğuna inanıyorum. Elimizden geldiği kadar ülkemiz için çalışıyoruz. Gece gündüz demeden, tüm yorgunluklara ve zorluklara karşı emek veriyoruz."dedi.

Eşkikara, ocak ayında ihracat rekoru kırılmasının kendisi gibi tüm tır şoförlerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

-"Kar kış demeden çalışıyoruz"

Bir başka tır şoförü Yılmaz Baydar ise Avrupa'ya yük taşıyan tır şoförlerinin kar kış demeden canla başla çalıştığını, ihracatın artmasında büyük emekleri olduğunu vurguladı.

İstanbul'dan yüklediği tekstil yükünü Almanya'ya götürdüğünü anlatan Baydar, "24 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Artık bu benim mesleğim oldu. Birkaç aydır Avrupa'ya giden tır sayısında artış var. Bizler de tır şoförleri olarak ihracatın arttığını gözlemliyoruz. Bu da bizi ve ülkemizi mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin