İhracatta Gaziantep, Türkiye İhracatının yüzde 8,77'sini oluşturdu
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İhracatta Gaziantep, Türkiye İhracatının yüzde 8,77'sini oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İhracatta Gaziantep, Türkiye İhracatının yüzde 8,77'sini oluşturdu

Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili olan Gaziantep, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 2 milyar 287 milyon 656 bin dolar ihracat ile Türkiye ihracatının yüzde 8,77'sini gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili olan Gaziantep, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 2 milyar 287 milyon 656 bin dolar ihracat ile Türkiye ihracatının yüzde 8,77'sini gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "İhracatçı üyelerimizi ülke ve şehir ekonomisine yaptıkları katkıdan tebrik ediyorum" dedi.

Gaziantep'in, Türkiye ekonomisinin 2023 ihracat hedefine ulaşmasında lokomotif bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldırım, "Ülkemizin en fazla ihracat yapan 5. ili olan Gaziantep olarak mart ayında geçen yıla göre yüzde 43,2 artışla 873 milyon 751 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Böylece yılın ilk çeyreğinde 2020 yılı ilk çeyreğine göre ihracatımızı yüzde 23,2 artırarak 2,3 milyar dolarlık bir hacme ulaştık. Bu, Türkiye'nin ilk çeyrekteki 26 milyar 68 milyon dolarlık ihracatının yüzde 8,77'sinin Gaziantep tarafından gerçekleştirildiği anlamına geliyor. Performansımız ve potansiyelimiz gösteriyor ki Gaziantep, Türkiye'yi 2023 ihracat hedefine taşıyacak lokomotif olacak" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızı derinleştiriyoruz"

Açıklanan ekonomi reform paketinde yer alan ihracatın tabana yayılması hedefini önemsediklerini belirten Başkan Tuncay Yıldırım, GTO olarak bu alandaki çalışmalarını derinleştirdiklerini ifade etti. Yıldırım, "Ekonomik reform paketi kapsamında ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ'lerin dış pazarlara açılmalarının teşvik edilmesi, ihracatın tabana yayılması hedefleniyor. Oda olarak bu hedefleri önemsiyoruz. Şehrimiz için sürdürülebilir bir ihracat ekosistemi yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için KOBİ'lerimizi ihracat ile tanıştıracak, ihracatı öğretecek, yeni pazarlar keşfetmelerini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz GTO olarak adeta bir ihracat okulu olmak ve şehrin bu başarısını köklü bir kültür haline dönüştürmek. Bu bağlamda Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizin hizmet yelpazesini genişletmek, daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı derinleştiriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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