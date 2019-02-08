"İhracatta Devlet Destekleri" programı kapsamında sanayiciler bir araya geldi

KİLİS - Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığında bir heyet Kilis'te incelemelerde bulunduktan sonra sanayiciler ile bir araya gelerek, "İhracatta Devlet Destekleri" hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kilis Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları gezen heyet, "İhracatta Devlet Destekleri" hakkında bilgilendirme yaptılar. Daha sonra Kilis Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi kurulu ile iş adamları ile bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundular.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı yaptığı konuşmada, 2016 yılında Suriye'den Kilis'e bombalar atıldığını ifade ederek,"Türkiye'de ekonomik kriz 2018 yılında yaşamaya başlarken, Kilis 2016 yılından beri ekonomik kriz yaşıyor. Ekonomik bir mücadele vermek durumundadır. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası gittiğimiz her platformda Kilis'te sıkıntıları dile getiriyoruz. Ticaret Bakanımızın talimatıyla Kilis'e bir heyet geldi. Gelen heyet dün ithalat ve ihracatta fazla ciro yapan firmalar ile ziyaret ettiler. Sorunlarını dinlediler, bugünde burada bir araya gelerek yönetim kurulu üyelerimiz ile iş adamlarına sorunlarımızı sıkıntılarımı dinleyecekler. Kilis'e ne gibi teşvikler olabilir, onları dinleyeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli'de Ticaret Bakanlığından bir heyet olarak Kilis'e geldiklerini ifade ederek, "Bakanlığımızın görev ve yetkileri, destek ve teşvikleri, diğer konularda firmalarımızı yerinde ziyaret ederek, onları dinlemek, bakanlığımız görev alanında sorun, görüş ve önerileri, bizzat ilk ağızdan dinlemek, bakanlığımızın görev alanında ise biz değilse bakanlıkları yazılı olarak iletiyoruz. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bakanlıklar yeniden yapılandırıldı. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tek çatı altında toplandı. Bu yapılandırma ile hem iç hemde dış olarak tek çatı altında yürüyor. İki bakanlığın görev ve sorumluluğunu daha etkin ve hızlı yürütülmesi sağlayacaktır inşallah, bakanımızın talimatıyla Kilis'e geldik" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Benli'ye İhracat Gelişim Uzmanı Erkan Salur, Dış Ticaret Uzmanları, Necmi Uğurlu, Çetin Yılmaz iile Ticaret Uzmanı H. Cüneyt Kaçar eşlik ediyor.

Kaynak: İHA