İhracatta bayram kaybı telafi edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini bildirdi.

İhracatta bayram kaybı telafi edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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