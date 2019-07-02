İhracatta bayram kaybı telafi edildi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini bildirdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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