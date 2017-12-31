İhracatta Atılım Yılının Hakkını Verdik"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, ihracatçılar olarak 2018'de 170 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Kocasert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daralan dünya ekonomisinin yarattığı belirsizliklerle başladıkları 2017 yılı sonunda hedeflerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



2017'nin "atılım yılı" ilan edildiğini hatırlatan Kocasert, Orta Vadeli Program'da (OVP) 153,5 milyar dolar olan ihracat hedefinin, revize edilerek 156 milyar dolara yükseltildiğini kaydetti.



Kocasert, ihracatta atılım yılının hakkını verdiklerini ifade ederek, "156 milyar doların da üzerinde yılı kapatacağız. Belki rekor gelmeyecek 157 milyar dolarla ama iki haneli bir artışla yılı kapatıyor olmak ihracat adına sevindirici. Zaten ülkemizin karnesine baktığımız zaman da pekiyi notumuz büyüme ve ihracattan geliyor. Üçüncü çeyrekte yüzde 11'in üzerinde büyüyerek dünya çapında bir başarı elde ettik ve dikkatleri üzerimize çektik." diye konuştu.



Büyümenin 2018'de de devam edeceğini öngördüklerini anlatan Kocasert, ihracatta hamlelere, yeni pazarlara yeni ürünler satmaya devam edeceklerini söyledi. Kocasert, gelecek yıl OVP'de 169 milyar dolarlık bir ihracat hedefi konulduğunu dile getirerek, "Biz ihracatçıların hedefi, 170 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşmak ve yine başka bir büyük başarıya imza atmak." dedi.



İhracatçıların her zaman istikrardan yana olduğunu, uzun vadeli plan yapıp karar alabilmek için dövizdeki hareketlerin çok sınırlı olması, enflasyon ve işsizlik oranının çok hızlı bir şekilde tek haneli rakamlara inmesi gerektiğini kaydeden Kocasert, 2018 yılı ilk çeyreğinden itibaren enflasyonda da tek haneli rakamı göreceklerini ümit ettiklerini söyledi.



Kocasert, 2017 yılında en çok ihracat artışının otomotiv sektöründe gerçekleştiğinin altını çizerek, "Otomotiv sektörü hakikaten büyük bir ivme ile yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Şu anda pek çok markanın modelleri sadece Türkiye'de Kocaeli, Gebze, Bursa bölgesinde üretiliyor ve bütün dünyaya ihraç ediliyor. Ardından hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sektörü bizim için çok önemli, üçüncü sırada kimyevi maddeler var. 2018 yılında yine otomotivde, tekstil ve konfeksiyonda, kimyevi maddelerde, demir-çelikte bir atılım yılı olacak." ifadelerini kullandı.



2018'in yine ihracatçının yılı olacağını söyleyen Kocasert, sadece miktar ve değer değil, Ekonomi Bakanlığının çok ciddi teşvik ve destekleriyle ihracatçı sayısının da artacağını belirtti.



Denizli'den Komor Adaları'na demir ve halı



Denizli ihracatının da sevindirici seviyede olduğunu vurgulayan Kocasert, "Denizli ihracatı 2017'de yüzde 11 civarında artışla 3 milyar doların üzerinde gerçekleşecek. 3 milyar dolar bizim için artık baz olur, bunun üzerine koymaya devam ederiz." diye konuştu.



Kocasert, Denizli ihracatında en yüksek payın, önceki senelerde olduğu gibi yaklaşık yüzde 57 ile tekstil ve konfeksiyon sektörüne ait olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu sektörü elektrik, demir ve demir dışı metaller, madencilik gibi sektörler izliyor. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelere baktığımızda ilk beş ülkenin İngiltere, Almanya, ABD, İtalya ve Fransa olduğunu görüyoruz. 170'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren DENİB, 2017 yılında Komor Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelere de ilk kez demir ve halı ürün gruplarında ihracat yaptı."