İhracatta 5 yıllık hedef; 300 milyar dolar
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İhracatta 5 yıllık hedef; 300 milyar dolar

İhracatta 5 yıllık hedef; 300 milyar dolar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Pandemi dönemi olmasına rağmen zor koşullarda yıllık 200 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaştık, bu cumhuriyet tarihinin de rekoruydu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Pandemi dönemi olmasına rağmen zor koşullarda yıllık 200 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaştık, bu cumhuriyet tarihinin de rekoruydu. Yeni hedefimiz 5 yıl içinde yıllık 300 milyar dolar ihracat yapmak" dedi.

İhracatçı gözünü 300 milyar dolarlık hedefe dikti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin yıllık ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gülle, pandemi döneminde zor koşullar olmasına rağmen Türkiye'de yıllık ihracatın 200 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Gülle ayrıca bu rakamın cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu ekledi.

Dünya'da pandemi krizinin sürdüğünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Gülle, "Pandemi başladığından beri zor şartlarda çalışıyoruz. Bu dönemde tüm zorluklara rağmen 14 yıldır aşmayı hedeflediğimiz yıllık 200 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaştık. Bu rakam cumhuriyet tarihinin rekoruydu. İhracatçılarımıza güveniyoruz, bu başarıdan dolayı ihracat ailemize teşekkür ediyoruz. Bu ağır koşullarda hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Değişen dünyada tedarik zincirinde yerimizi aldık, hedeflerimizi büyütüyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz" sözlerini ifade etti.

"Düzenli olarak dış ticaret fazlası vereceğiz"

Hedeflerinden birinin de dış ticaret fazlası veren bir Türkiye olduğunun altını çizen Gülle, "Türkiye'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75'ler seviyesinden yüzde 87 seviyesine geldi. Dış ticaret fazlası vermemize az kaldı. Önümüzdeki yıllarda düzenli olarak dış ticaret fazlası veren bir Türkiye olacak. Bu hedefimizi gerçekleştirdiğimizde ülkemizde birçok şey değişecek. Türkiye'yi sıkan zorlu koşulların ortadan kalktığını göreceğiz. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde ülkemizdeki refah seviyesi ciddi oranda artacaktır" diye konuştu.

En çok ihracat yapan sektörler hakkında da bilgi veren Gülle, "İhracat yapan birçok sektörümüz var. Öncelikle çelik sektörü ihracatta öncü rol oynuyor. Çelik sektörünün dışında kimya, elektronik, otomotiv, hazır giyim ve tarım sektörlerinin ihracatında artış var. En çok Avrupa Birliği'ndeki ülkelere ihracat yapıyoruz. Son dönemdeise ABD pazarı ihracatımızda önemli rol oynuyor. ABD'ye son 15 aydır yüksek seviyelerde ihracat yapıyoruz ve ihracat rakamlarımız 15 aydır artarak devam ediyor. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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