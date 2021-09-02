İhracatta 207,5 milyar dolarlık son 12 aylık ihracat değeri ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 12 aylık ihracat değerinin ise 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekorunu kırmayı başardığını belirterek, "Yıl sonunda da ihracatımızın 210 milyar dolara ulaşacağına olan inancımız da tamdır" dediTicaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 12 aylık ihracat değerinin ise 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekorunu kırmayı başardığını belirterek, "Yıl sonunda da ihracatımızın 210 milyar dolara ulaşacağına olan inancımız da tamdır" dedi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Dünya Bankası'nın 2020 yılı için küresel ekonomide 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin ekonomik daralmanın yaşandığı açıklamasını hatırlatarak, Avro bölgesinin son 10 yılın en büyük enflasyon seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Ağustos ayı ihracatı 2020'nin aynı ayına göre yüzde 52'lik artışla 18,9 milyar dolar seviyesine ulaşarak en yüksek Ağustos ayı ihracatı oldu

Bakan Muş, Türkiye ihracatında 2021 yılı boyunca orta koyulan güçlü performansın Ağustos ayında da devam ettiğini ifade ederek, "İhracatımız geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yaklaşık yüzde 52'lik artışla 18,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve kayda geçmiştir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu rakam ile en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.

207,5 milyar dolarlık 12 aylık ihracat değeri ile Cumhuriyet rekoru kırıldı

Bakan Muş, son 12 aylık ihracat değerinin ise 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekorunu kırmayı başardığını belirterek, "Yılsonunda da ihracatımızın 210 milyar dolara ulaşacağına olan inancımız da tamdır" dedi.

"İhracatımızda yakaladığımız bu güçlü ivme ile pandemi öncesi performansını da geride bırakmış durumdayız"

Bakan Muş, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye ihracatının 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolarak olarak gerçekleştiği bilgisini vererek, "İhracatımızda yakaladığımız bu güçlü ivme ile pandemi öncesi performansını da geride bırakmış durumdayız" ifadesini kullandı.

İhracat Ağustos ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 43 arttı

İhracatın Ağustos ayında 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 43'lük bir artış sergilediğine dikkati çeken Bakan Muş, "Benzer şekilde, Ocak-Ağustos döneminde 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 20'lik bir artışa şahit oluyoruz" diye konuştu.

"2021 yılı Ağustos ayında gerçekleşen 42,1 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek Ağustos ayı dış ticaret hacmidir"

Bakan Muş, İthalatın ise Ağustos ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 23,8'lik artış ile 23,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Ocak-Ağustos dönemi ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 25,5 artışla 170 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şu hususun memnuniyetle altını çizmek isterim ki; 2021 yılı Ağustos ayında gerçekleşen 42,1 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek Ağustos ayı dış ticaret hacmidir" dedi.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Ağustos döneminde, geçtiğimiz yıla göre 6,9 puan artışla yüzde 82,5'e yükselmiştir"

Bir diğer önemli göstergenin ithalatın ihracatı karşılama oranı olduğuna işaret eden Bakan Muş, şöyle devam etti:

"İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Ağustos döneminde, geçtiğimiz yıla göre 6,9 puan artışla yüzde 82,5'e yükselmiştir. Bir zamanlar bu oranın yüzde 50'li seviyelerde olduğunu hatırlatmak isterim. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 15,1 puan artış ile yüzde 81,5'a ulaşmış durumdadır. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız Ocak - Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 29,8 milyar dolara gerilemiş durumdadır."

Bakan Muş, ihracat tutarı kadar, ihracata yönelen firma sayısındaki artışın da, ihracatın tabana yayılması açısından kendilerine sevindirdiğini aktardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı