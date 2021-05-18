İhracatlık kiraz rekoltesinde düşüş beklentisi
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İhracatlık kiraz rekoltesinde düşüş beklentisi

İhracatlık kiraz rekoltesinde düşüş beklentisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tokat'ta olumsuz hava şartları nedeni ile ihraç edilen kiraz çeşitlerinin rekoltesinde düşüş bekleniyor.

Tokat'ta olumsuz hava şartları nedeni ile ihraç edilen kiraz çeşitlerinin rekoltesinde düşüş bekleniyor.

Türkiye'de yıllık 7 bin ton kiraz üretimi ile 18. sırada bulunan Tokat'ta kiraz üreticisi endişeli. İlkbaharda hava sıcaklıklarını mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, ani sıcaklık değişikliklerinden kiraz ağaçları olumsuz etkilendi. Başta Amerika, Rusya, Almanya ve Kuzey Irak'a ihraç edilen kiraz çeşitlerinde rekoltede düşüş bekleniyor. Büyükyıldız köyünde köy halkının önemli geçim kaynaklarından olan "ziraat 09" cinsi kiraz ağaçları hava şartlarından olumsuz etkilendi. Ağaçlarda kiraz veriminin düştüğü gözle görülürken, hasat döneminde rekolte kaybı yaşayacak olan çiftçi destek bekliyor.

Çitçi Şükrü Tuna, ihraç edilen kiraz çeşitlerinde mevsimlerin değişmesi nedeni ile sorun yaşadıklarını dile getirerek, "Hava şartları önceki yıllara göre çok değişti. Kış mevsimi normal geçmediği için kiraz ağaçları erken uyandı. Ağaca su yürüdüğü için zirai donla birlikte etkilendi. Ağaç çiçek açıyor ama meyveye tutunamıyor. Tarlası tapulu olanlar sigorta yaptırıyor ama çoğunun tapulu arazisi olmadığı için sigorta yaptıramıyor. Devlet tapu sorunu çözerse bizlerde sigorta yaptırabilir, zararımızı karşılarız" dedi.

Çifti Turgut Can ise kiraz ağaçlarının soğuktan yandığını söyledi. Kiraz ağaçlarının çiçeğini döktükten sonra olgunlaşma döneminde soğuktan etkilendiğini belirten Can, "Normalde bir ağaçtan 20 kasa kiraz alırken bu sene 10 kasa ancak alabiliriz" diye konuştu. - TOKAT

İhracatlık kiraz rekoltesinde düşüş beklentisi
İhracatlık kiraz rekoltesinde düşüş beklentisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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