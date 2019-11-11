İhracatını artıran tekstil makinacıları yerli alımlar için devlet desteği istiyor

Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile DÜNYA'nın ortak düzenlediği toplantıda makina üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı, çözüm önerileri tartışmaya açıldı.

11.11.2019 08:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:02
İhracatını artıran tekstil makinacıları yerli alımlar için devlet desteği istiyor

Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile DÜNYA'nın ortak düzenlediği toplantıda makina üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı, çözüm önerileri tartışmaya açıldı.

Kaynak: Dunya.com

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