İhracatın Yıldızları ödüllerini aldı

TİM Başkanı Gülle: "Gün inşallah ihracatçının olacak"

İZMİR - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin temelinde, büyümesinde ihracatın bundan sonra daha fazla pay alması için tüm önlemlerin önü açılacak. Bir dönem finans, bir dönem inşaat sektörü. Ama artık değişmeyen tek gerçek var. Üretim ve ihracat. Bundan sonra gün ihracatçıların günü olacak" dedi.

İzmir Kaya Termal Otel'de Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni düzenledi. Ödül törenine TİM Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve iş dünyası katıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin ülke ihracatı içinde başarılı performanslarıyla dikkat çektiğini ifade eden Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklayacağı Reform Paketi içinde ihracatla ilgili önemli desteklerde bulunmasını beklediklerini söyledi.

"Reform paketinde hiç olmadığı kadar ihracat olacak"

Türkiye ihracatının önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan İsmail Gülle, "Reform paketi içinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar üretim ve ihracat olacak. Artık bundan sonra bir şeyin farkındayız. Hiç bir şey dün olduğu gibi olmayacak. Bundan sonra Türkiye'nin temelinde, büyümesinde ihracatın bundan sonra daha fazla pay alması için tüm önlemlerin önü açılacak. Bir dönem finans, bir dönem inşaat sektörü. Ama artık değişmeyen tek gerçek var. Üretim ve ihracat. Bundan sonra gün ihracatçıların günü olacak" dedi.

56 firmaya ödül

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise açıklanacak Reform Paketi'nin üreten, ihraç eden firmalarımıza yeni yükler getirmemesini, paketin tekrar büyümede toparlanmayı sağlayacak, enflasyonu düşürecek, ihracatımızı arttıracak tedbirler içermesini beklediklerinin dile getirerek, ödül kazanan ve kazanmayan, 2018'de Türkiye'ye 1 dolar dahi kazandıran tüm ihracatçılara da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından farklı kategorilerden 56 firmaya ödül verildi.

Kaynak: İHA