İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, maden ve doğal taş ihracatında yükselişe geçmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz kısa süre içinde 5,5 milyar dolar ihracat rakamlarını bulup, yukarılara doğru yürümek." dedi.



Birlik tarafından bir otelde düzenlenen "Maden İhracatının Yıldızları Muğla'da Buluşuyor" etkinliğinde, maden ve mermer sektöründe en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.



Törende konuşan Başkan Kaya,doğal taş sektöründe Türkiye genelinde 1 milyar 800 milyon dolar, Ege'de ise 553 milyon dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye genelinde maden ihracatında ise 4 milyar 300 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Kaya, Ege'de ise bu rakamın 850 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

2012'de 5,5 milyar dolar ihracat yapıldığını vurgulayan Mevlüt Kaya, "Hedefimiz en kısa süre içinde 5,5 milyar dolar ihracat rakamlarını bulup, yukarılara doğru yürümek." diye konuştu.

Hükümetin maden ihracatıyla ilgili yeni düzenlemelerde kendilerine yardımcı olduğuna işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Yeni maden kanununda Ticaret Bakanlığımızın inanılmaz destekleri var. İnşallah bunların tümünü arkamıza aldığımızda sloganımız da belli; 'İnadına üretim, inadına ihracat'. Başka da kurtuluşumuz yok. Bizim bu fırtınadan çıkmak için kendi cevherlerimize, kendi öz kaynaklarımıza yönelmemiz lazım."

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ise Muğla'da mermer sektörünün kente önemli bir girdi sağlayarak, 10 bin kişiye istihdam alanı oluşturulduğunu anlattı.



Konuşmaların ardından firmalara ödülleri verildi.

Kaynak: AA