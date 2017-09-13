İhracatın Yıldız İsimleri Belli Oldu, Gizli Şampiyonlar Gün Yüzüne Çıkıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) önderliğinde DÜNYA ve DHL Türkiye işbirliğiyle düzenlenen, Akbank'ın ana sponsorluğunda, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışmanın jüri ve finalistleri belirlendi.

İhracatın Yıldız İsimleri Belli Oldu, Gizli Şampiyonlar Gün Yüzüne Çıkıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) önderliğinde DÜNYA ve DHL Türkiye işbirliğiyle düzenlenen, Akbank'ın ana sponsorluğunda, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışmanın jüri ve finalistleri belirlendi.

Kaynak: Dunya.com