İhracatın Yıldız İsimleri Belli Oldu, Gizli Şampiyonlar Gün Yüzüne Çıkıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) önderliğinde DÜNYA ve DHL Türkiye işbirliğiyle düzenlenen, Akbank'ın ana sponsorluğunda, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışmanın jüri ve finalistleri belirlendi.
13 Eylül 2017 Çarşamba 00:23
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) önderliğinde DÜNYA ve DHLTürkiye işbirliğiyle düzenlenen, Akbank'ın ana sponsorluğunda, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışmanın jüri ve finalistleri belirlendi.