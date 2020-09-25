İhracatın Süper Liginde Gaziantep'ten 70 firma yer aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İhracatın Süper Liginde Gaziantep'ten 70 firma yer aldı

25.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:59
İhracatın Süper Liginde Gaziantep'ten 70 firma yer aldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabında yer alan Gaziantep merkezli 70 firma için kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabında yer alan Gaziantep merkezli 70 firma için kutlama mesajı yayımladı.

OSB Başkanı Şimşek mesajında, Türkiye ekonomisinin ihracatla büyüdüğüne dikkat çekerek, "Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 1000 firması arasında Gaziantepli 70 firmamızın yer alması şehrimiz adına büyük bir gururdur. Gaziantep'in ilk 1000'de yer alan firma sayısı açısından, 70 firma ile üçüncü sırada yer alması büyük bir başarıdır. Yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bu firmalarımızı tek tek kutluyorum. Büyük çoğunluğu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren başarılı firmalarımızın farklı sektörlerde ve üretim çeşitliliğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da şehrimiz ekonomisinin gücü açısından olumlu bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Ar-Ge ve İnovasyon vurgusu

Şimşek mesajında, "Gaziantep'in gerek üretimde gerekse de ihracattaki başarısını her yıl daha da ileriye taşıdığını görmek ülkemiz ekonomisi adına sevindirici bir tablodur. Girişimci ruha sahip olan Gaziantepli ihracatçıların Ar-Ge ve inovasyon gibi kavramlara daha fazla ağırlık vermesi uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini daha da artıracaktır. Bu amaçla, ihracatta ileri teknoloji ürünlerini ve katma değeri yüksek ürünleri artırmak en büyük hedefimiz olmalıdır" ifadelerine de yer verdi. - GAZİANTEP

İhracatın Süper Liginde Gaziantep'ten 70 firma yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Halil Sezai Candaş Tolga Işık
Spor Ryan Babel Eddie Newton Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Ekim Sabah Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İhracatın Süper Liginde Gaziantep'ten 70 firma yer aldı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 17:10:30. #1.14#
title