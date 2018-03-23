İhracatın Şifrelerini Btso ile Çözüyorlar

Bursa iş dünyasının ileri teknoloji, katma değerli üretim ve Ar-Ge odaklı büyümesine yönelik rol model projelere imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi ile Bursalı firmaların dünya arenasında boy göstermesini sağlıyor.

Üyelerini farklı sektörlerde dünyanın en önemli fuar organizasyonlarıyla buluşturan BTSO, bu organizasyonlar ile şirketlerin ihracatçı kimliğini güçlendirdi. Bursalı firmaların küresel arenada daha güçlü hale gelmesi yükselmesi için fırsat olan Küresel Fuar Acentesi, hem şirketlerin ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlıyor, hem de dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerinin önünü açıyor. Bursa iş dünyası, Küresel Fuar Acentesi ile AB ülkeleri ve yakın coğrafyanın yanı sıra binlerce kilometre uzaklıktaki stratejik ülkelere de çıkarma yapıyor. ABD'den Japonya'ya Almanya'dan Brezilya'ya İngiltere'den Güney Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda üyelerine gerçekleştirilen fuarlar ve B2B görüşmeleriyle yeni ufuklar kazandırdıklarını belirten Başkan Burkay, yurt dışı programlarının Bursalı firmaların dış ticaret hacmini artırdığını söyledi.

Başkan Burkay, iş dünyasının Küresel Fuar Acentesi ve Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) Projesi kapsamında düzenlenen yurt dışı programlarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. BTSO, Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen 145'e yakın iş gezisine 5 bin 500'e yakın iş dünyası temsilcisinin katıldığını kaydeden Burkay, "BTSO liderliğinde hayata geçen yurt dışı programlarına katılanların yüzde 40'ı ilk defa pasaport çıkarttı. Fuar ve ikili iş görüşmelerine katılan birçok üyemiz de ilk defa ihracat yapma imkanı yakalarken, bazı firmalarımız da farklı pazarlara açılma fırsatı yakaladı" dedi.

Başkan Burkay, BTSO öncülüğünde düzenlenen geniş katılımlı yurt dışı programlarının Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını söyledi. 2018 yılında yurt dışı programlarının bütün hızıyla sürdüğünü ifade eden Burkay, "Bu yıl KFA'nın fuar takviminde, 40'a yakın organizazyon var. Ayrıca KFA ve Ur-Ge Projesi kapsamında Almanya'dan Dubai'ye, Japonya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Tayland'a kadar birçok ülkedeki fuarları listemize aldık. 2018 yılının ilk 3 ayında Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge projeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz 10 ayrı yurt dışı gezisine yaklaşık 450 üyemiz katıldı. Makine, tekstil, gıda, kimya başta olmak üzere birçok sektöre hitap edecek yurt dışı programlarımız, üyelerimizin ihracatçı kimliğini güçlendirmeye devam edecek" dedi.

BTSO projeleriyle iş dünyası temsilcilerinin sektörlerindeki gelişmeleri ve küresel rakiplerini daha iyi tanıdığını kaydeden Burkay, "BTSO olarak Bursa Büyürse Türkiye Büyür vizyonu ile yola çıktık. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerin de katkısıyla şehrimize 920 yeni ihracatçı kazandırdık. Her 8 üyemizden birisi BTSO'nun destekleriyle yurt dışında iş birliği imkanlarını araştırdı" diye konuştu. - BURSA