İhracatın Parlayanları - Yedek Parça Bayiliğinden Global Şirkete

İLYAS GÜN - Samsun'da 23 yıl önce 100 metrekarelik iş yerinde yedek parça bayisi olarak kurulan Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, bugün 138 ülkeye ihracat yapan dev bir firmaya dönüştü.



Samsun'da 1994 yılında 100 metrekarelik bir iş yerinde yedek parça bayisi olarak Tarık ve Tayfun Altuncu kardeşler ile enişteleri Ulaş Şahinkaya tarafından kurulan Sampa Otomotiv, 1996 yılında ilk üretim tezgahını oluşturdu. Aradan geçen 23 yılda 9 fabrikadan oluşan 80 bin metrekare entegre tesise ulaşan Sampa Otomotiv, Avrupa ve ABD menşeli pek çok otomobil, ağır vasıta, otobüs, çekici ve dorse markasına yedek parça üretimi yapıyor.



Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Rusya, Kazakistan, Nijerya, Güney Afrika, ABD, Çin ve İrlanda'da ofis, depo ve iş birlikleri olan Sampa Otomotiv'in 10 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi ve binin üzerinde çalışanı bulunuyor.



Her yıl global pazarlarda pazar payını artıran şirket, bugün 30 bin çeşit ürünü 138 ülkeye gönderiyor.



Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Bülent Üstündağ, AA muhabirine, ilk ihracatın İngiltere'ye gerçekleştirildiğini söyledi.



Üstündağ, bugün Sampa'nın 9 ayrı fabrikadan oluşan entegre tesisleri ile satış ve üretim devi haline geldiğini anlattı.



Gözünü dünya liderliğine dikti



Üstündağ, 3 bin 300'ün üzerinde makine parkı ve son teknoloji ile donatılmış modern üretim tesisleriyle Avrupa ve ABD menşeli pek çok ağır vasıta, otobüs, çekici ve dorse markalarına uyumlu yedek parça üretimi yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Sampa otomotiv, uluslararası markalar ile iş birliği yaparak oluşturduğu üretim ve hizmet kalitesini geleceğe güvenle taşıma ilkesini kendine misyon edinmiş durumdadır. Ağır vasıta yedek sanayi sektöründe 30 binden fazla yedek parçanın üretimi ve tedariğini, bu ürünlerin global pazarda müşterileri ile buluşmasını sağlayan Sampa, günümüzde dünya üçüncülüğüne yükselmiş durumda. Bu başarı ile yetinmeyen şirketimizin yeni hedefi, güçlü Alman rakiplerini 7 sene içinde geride bırakarak sektörde dünya liderliğine oturmak."



Markalaşmanın önemini ilk üretim yıllarında fark eden Sampa otomotivin Avrupa'dan Rusya'ya farklı markaların ihtiyaçları paralelinde üretim yaptığını vurgulayan Üstündağ, "Sadece fason üretim yapmanın dezavantajlarını fark ederek 'Sampa' markasını oluşturduk. Sampa markası daha ilk çıkışından itibaren yöneticilerin sektördeki bilgi birikimlerinin bir harmanı olarak aftermarkette (satış sonrası) yerini almaya başladı. Bu, hem knowhow pazar payı geliştirmekte hem de Sampa'nın aranılan bir marka olması konusunda olumlu etki yarattı." değerlendirmesinde bulundu.



- Sampa, "Turquality Programı" üyesi



Üstündağ, Sampa'nın 2014 yılında girdiği Marka Destek Programı'ndan "Turquality Programı"na (Dünya markası olabilecek Türk markaları oluşturmayı amaçlayan devlet destekli marka geliştirme programı) geçmeye hak kazandığına işaret ederek, şunları söyledi:



"Devletin desteklediği 241 ulusal rekabetçi markadan biri oldu. Böylelikle Türkiye'nin global yedek parça markası olarak dünyanın en çok tercih edilen yedek parça markası olarak konumlanması güçlendi. Üretme arzusu, yenilikçilik, farklılaşmak, hayata değer katmak, müşteri ve partnerlerimizin beklentilerine doğru ve zamanında cevap vermek için kurduğumuz dev entegre tesislerimizde kalite odaklı ve modern bir felsefe ile keyif aldığımız işi yapıyoruz."



Üstündağ, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan ilk bin ihracatçı firma arasında genel sıralamada 241, sektör bazlı sıralamada ise 47'nci sırada olduklarını sözlerine ekledi.