İhracatın itici gücü çelik oldu

Türkiye'nin toplam ihracatı Eylül ayında yıllık bazda yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolara yükseldi. Çelik sektörü, 2,6 milyar dolarlık ihracatla sektörler arasında ilk kez zirvede yer aldı.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Sektörümüz ihracat pazarlarını çeşitlendirerek büyümesini sürdürüyor. Geçen ay ülkemizin toplam ihracatına en fazla katkı veren sektör olduk. Gurur verici bir tablo" dedi.

İhracat, yılın ilk 9 ayında, bir yıl öncesine göre yüzde 36'lık artışla 161 milyar dolar olarak hesaplandı ve son 12 ayda 212,2 milyar dolarlık ihracatla da Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 211 milyar dolarlık yıllık hedef şimdiden aşıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise eylül ayında yüzde 88,9'a, ilk 9 ayda 83,3'e ulaştı.

İhracat hedefini 22 milyar dolara revize eden sektör, Eylül'de gerçekleştirdiği 2,6 milyar dolar ihracat ile otomotiv sektörünü geride bırakarak ilk kez zirvede yer aldı. Aslan, "Bu başarıya, küresel çelik piyasasında önemli bir konumda bulunan sektörümüzün gücünü sürdürülebilir kılmak adına pandeminin ve korumacılık önlemlerinin neden olduğu kısıtlamalara karşı mücadele ederek çalışan üyelerimizle birlikte ulaştık. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirerek büyüyoruz. Ülkemizin toplam ihracatına en fazla katkı veren sektör olmak bizi gururlandırıyor. Asıl önemlisi, ihracatta yakaladığımız bu ivmeyi sürdürülebilir kılmak" dedi.

(İHA)

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