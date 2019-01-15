İhracatın ithalatı karşılama oranında da 24 yılın rekoru

2018'in son üç ayında % 95'in üzerinde gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2003'ten bu yana ölçülmüş en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Yılın tamamında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 77.7 seviyesinde gerçekleşirken, bu da 1994 yılındaki % 77.8'den sonraki en yüksek oran oldu.