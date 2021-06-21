İhracatın 5 aylık seyri yıl sonu 200 milyar dolar hedefi için umut veriyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ocak-mayıs dönemi dış satım performansının, 2021 yılı için 200 milyar doları aşma hedefi konusunda umutlandırdığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ocak-mayıs dönemi dış satım performansının, 2021 yılı için 200 milyar doları aşma hedefi konusunda umutlandırdığını söyledi.

Gülle, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğince (OİB) düzenlenen dijital fuar Auto Expo Türkiye'nin çevrim içi gerçekleştirilen açılışında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla küresel ticarette yaşanan daralmadan kendilerinin de etkilendiğini belirten Gülle, geçen sene nisan ve mayıs aylarından sonra dünya ticaretinde yaşanan toparlanmayla Türkiye'nin dış satımında çok ciddi bir büyüme gördüklerini bildirdi.

Daralma döneminden en çok etkilenen sektörün otomotiv endüstrisi olduğunu anlatan Gülle, "Hazirandan itibaren bütün sektörlerimizde gördüğümüz canlılığı otomotiv sektöründe de gördük. İnşallah hedefini 30 milyar dolar ve üzerinde bir rakama doğru götürecek." dedi.

Gülle, bu sene tüm sektörlerde ilk 5 aylık rakamlarda geçen yıla göre yüzde 37'lik artış olduğunu dile getirdi.

Ocak-Mayıs 2021'de en çok ürün satılan 3 ülkeden Almanya'ya yüzde 45, Fransa'ya yüzde 58, Birleşik Krallık'a da yüzde 49'luk ihracat artışları kaydedildiği bilgisini veren Gülle, Şili'ye yüzde 175, Gürcistan'a yüzde 163, Japonya'ya yüzde 150 ihracat yükselişlerinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Otomotivle ilgili değerlendirmesini sürdüren Gülle, "Sektörümüzün toplam ihracat içindeki payı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Bu rakam, sektörümüzün pandemi öncesi oranlarına yakın olması sebebiyle dengenin de artık kurulduğunu gösteriyor. Öyle ki sektörümüz, lojistik ham madde ve ara mal gibi tedarik sorunları yaşamasına ve ana pazarların pandemi kısıtlamalarını henüz kaldırmamış olmalarına rağmen aylık ortalama 2,4 milyar dolarlık bir ihracatı taşıyor." diye konuştu.

Gülle, otomotivde yakalanan ivmenin, yıl sonu 30 milyar dolar ve üzerinde bir hedefe doğru kendilerini cesaretlendirdiğini belirtti.

İsmail Gülle, Türkiye'nin 2021 ihracat hedefine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Şu andaki ilk 5 ayın ticareti, şu ana kadar gözlemlediğimiz ihracat rakamları, 3 çeyrekte 50'şer milyar doların üzerinde bir ihracata doğru götürüyor bizi. Bu da dördüncü çeyrekle inşallah bizlerin ihracatının artık 200 milyar dolar ve üzerinde gerçekleşeceğini böyle yüreğimizden bağıra bağıra, haykıra haykıra söylüyoruz. 2021, bu konuda hedeflerin, rekorların rekoru olarak tarihe geçecek inşallah. Ondan sonraki süreç Türkiye için Türkiye'nin ihracatında, ekonomisinde, vizyonunda bir tık daha yukarıya taşıyacak 200 milyar dolarlık ihracatı ve ondan sonraki süreçlerde inşallah çok daha büyük rakamlara doğru kendimizi atacağımız kanaatindeyiz. Buna hizmet eden bütün sektörlerimizi kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler