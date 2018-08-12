İhracatımızı Arttırmaya Yönelik Çalışmak Zorundayız

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, dövizdeki dalgalanmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak bu gibi sıkıntılı dönemlerin daha fazla ihracatla kolaylıkla aşılacağını söyledi.

Dövizdeki dalgalanmaların çok çalışıp ihracatı arttırarak önlenebileceğine dikkat çeken Kaplan, "Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz ama sürekli kriz var söylemlerine hapsolursak, Türkiye'yi sevmeyen insanların bekledikleri gerçekleşir. O yüzden birlik ve beraberlikle bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor. Üretimimizi ve ihracatımızı arttırarak sürdürmek, yeni pazarlarda varlığımızı ve ağırlığımızı daha etkin olarak hissettirmek zorundayız" dedi.

"Piyasalar kısa sürede toparlanacaktır"

Piyasalardaki hareketliliğin kısa sürede durulacağını aktaran Kaplan, "Piyasaların kısa sürede toparlanacağını ve belirli bir seviyede kalacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden firmalarımıza ihracata yönelin çağrısında bulunuyoruz. İhracat ve iç piyasa dengesini firmalarımızın ayarlaması gerekiyor. Bu krizi ancak kenetlenerek, birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'in halı ihracatının % 27'sini Amerika'ya yapıyor"

Kaplan yaptığı açıklamada, Gaziantepli halıcıların özellikle son dönemlerde en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Amerika kıtasının geldiğini belirterek, Amerika pazarıyla ilgili herhangi bir sorun beklemediklerini ifade etti. Kaplan, "Aslında biz çok ucuz maliyetle Amerika'ya mal gönderiyoruz. Öyle ki Amerika'nın bu fiyatlara bu malları başka ülkeden alma şansı yok. Kesinlikle Amerika için vazgeçilmez ülke olmaya devam edeceğiz. Gaziantep'in halı ihracatının yüzde 27'lik bölümü Amerika'ya gidiyor. Yıl sonu itibarıyla Amerika Kıtasına 500 milyon dolarlık halı ihracatı yapmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Yenilikçi ürünlerimizle ihracata daha çok yönelmek zorundayız"

Kaplan, yaşanan sıkıntıların ardından piyasaların kısa zamanda toparlanacağını ve belirli bir seviyede kalacağını umduklarını vurgulayarak, "Firmalarımıza ısrarla ihracata yönelin çağrısında bulunuyoruz. İhracat ve iç piyasa dengesini firmalarımızın ayarlaması gerekiyor. En azından bu dengenin yüzde 50 iç pazar, yüzde 50 de ihracat üzerine kurulu olması, firmalarımızın daha sağlıklı yürüyebilmesine vesile olacaktır. Sektörümüz için yeni ve güçlü pazar arayışlarımız sürüyor. Yenilikçi ürünlerle ihracatımızı daha çok arttırmak zorundayız" dedi.

"Milli Mücadele ve 15 Temmuz ruhu gerekli"

Son dönemlerde hakim olan endişenin de geçici olduğuna dikkat çeken Kaplan, "15 Temmuz gecesini hatırlayalım. O gece bir meydanlara koşan grup vardı, bir de ekmek, benzin kalmaz diye kuyruğa girenler vardı. Meydanlara koşan ruha şimdi de ihtiyaç var. Burada tüm hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve sanayiciler bir araya gelerek bu sorunları atlatmamız gerekiyor. Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz ama sürekli kriz var söylemlerine hapsolursak Türkiye'ye yönelik sürdürülen bu çirkin oyunları tezgahlayan insanların bekledikleri gerçekleşir. O yüzden birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek, sahip olduğumuz dinamikleri doğru kullanarak ülkemizi ve ülke ekonomisini bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara getirmemiz gerekiyor. Bunu başaracak olan da bizleriz" diye konuştu. - GAZİANTEP