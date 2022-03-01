İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti

TİCARET Bakanlığı'nca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank'ın öz kaynaklarıyla geçen yıl kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin (İGE A.Ş.) faaliyete geçtiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonomiyi derinden sarsan pandemi döneminde Türkiye ekonomisinin sağlam duruş sergilediği, bu süreçte ihracatın büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiği belirtildi. İhracatın, 2021'de yüzde 33 oranında artışla 225,4 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığı anımsatılarak, "2022 yılı ocak ayında yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşılması da bu artışın devam edeceğinin göstergesidir. İhracatımızdaki bu başarının katlanarak devam etmesini teminen ihracatçılarımıza mevcut desteklerimize ilave bir destek mekanizması daha sunuyoruz. Kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin finansmana erişim imkanlarını genişletmek, desteklemek, kolaylaştırmak ve özellikle ihracat kredileri için kefalet vermek üzere TİM ile Eximbank'ın öz kaynaklarıyla 2021 yılının Ekim ayında İGE A.Ş. kurulmuştur. Aralık ayında ise 61 ihracatçı birliğimizin ortaklığıyla sermaye yapısı güçlendirilen İGE A.Ş., Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında vermiş olduğu müjde çerçevesinde bugün itibarıyla faaliyete geçmiştir" denildi.

"Öte yandan, ihracatçı birlikleri üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden belli oranlarda yapılan kesintilerin de şirketin sermayesine aktarılmasıyla, İGE A.Ş.'ye ilave bir sermaye katkısı sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılarımıza sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amaçlanmakta. Bakanlık olarak ihracatçılarımızın önündeki engellerin kaldırılarak, mevcut pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırmak ve yeni pazarlara girmek amaçlarına hizmet edecek her türlü girişim için tüm imkanlarımızı seferber etmekte ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktayız. İGE A.Ş.'nin vereceği hizmetler şimdiden hayırlı olsun."