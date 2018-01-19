İhracatçıya Kdv İadesi Tasdik Ücreti İndirimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçıların büyük bir kısmının yeminli mali müşavirlik hizmetinden faydalandığını, bu ücretlerde yapılan indirimin kendilerine verilen doğrudan bir teşvik görevi gördüğünü belirtti.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, yeminli mali müşavirler tarafından alınan KDV iadesi tasdik ücretlerinde yapılan indirimin küçük bir indirim olmadığını, yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 35 arasında bulunduğunu bildirdi.

Büyükekşi, "İhracatçılarımızın büyük bir kısmı yeminli mali müşavirlik hizmetinden faydalanıyor. Bu ücretlerde yapılan indirim aslında bizlere verilen doğrudan bir teşvik görevi görüyor. Bu anlamda, ihracatçılarımız adına Maliye Bakanlığı'mıza ve mali müşavir odaları birliğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2018'i ihracatta rekorlar yılı ilan ettiklerini belirten Büyükekşi, ihracatın bu yıl tarihi zirveyi göreceğini, hükümet tarafından her alanda verilen bu desteklerin, başarılarının itici gücü olmaya devam edeceğini ve 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacaklarını kaydetti.



Büyükekşi, ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin de, "Bu ay ihracatımız büyük bir ivmeyle başladı. 1 Şubat'ta ihracat rakamlarımızı açıklayacağız. Ciddi artışlar görebiliriz. Güçlü bir başlangıç yaptığımız 2018'in devam eden aylarında da yeni rekorlar kıracağız." ifadelerini kullandı.