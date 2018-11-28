İhracatçıya Destek Ofisi Kılavuz Kaptanlık Yapacak"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "İhracat Destek Ofisleri uygulamasının amacı, ihracat hedefleri kapsamında ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılması. İhracat Destek Ofisi, ihracatçıya kılavuz kaptanlık yapacak." dedi.

TSO'da Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı meclis toplantısında konuşan Murzioğlu, faaliyete geçen ofisin ihracatçıya ve ihracat yapmak isteyenlere her konuda destek sağlayacağını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle Samsun'da da İhracat Destek Ofisi'ni uygulamaya geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Murzioğlu, şöyle konuştu:

"İlk aşamada Odamızın da arasında bulunduğu 16 ilde, 25 oda ve borsamızla ofisler kuruldu. Seçilen bu 16 il 53,6 milyar dolar ihracatla 2017 yılı ülke ihracatımızın üçte birini gerçekleştirdi. İhracat Destek Ofisleri uygulamasının amacı, ihracat hedefleri kapsamında ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılması. İhracat Destek Ofisi, ihracatçıya kılavuz kaptanlık yapacak."

Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Ofisimizde, halihazırda ihracat gerçekleştiren veya ihracatı hedefleyen firmalara Ticaret Bakanlığı'nın pazara giriş belgeleri, yurtdışı pazar araştırması, rapor satın alımı, küresel tedarik zincirine giriş, yurtdışı birim, yurtdışı tanıtım, marka tescil, yurtdışı fuar, tasarım, hususi damgalı pasaport, dahilde ve hariçte i·şleme rejimleri gibi bilgi ve destek verilecek. İhracat Destek Ofisimiz, Ticaret Bakanlığı ile sürekli iletişim içinde olacak. Odamızda kurulan İhracat Destek Ofisi, hizmet binamızın beşinci katında yer alan Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu destekler kapsamında bilgi almak isteyen üyelerimiz burayla iletişime geçebilir. Odamızda faaliyete geçen bu ofisin kentimizin ihracatına katkı vermesini diliyorum."

Toplantıya katılan Canik Belediye Başkanı Osman Genç de "Yakın Gelecekte Samsun" Projesi hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Ardından TSO Bilgi İşlem Müdürü Burak Şekercioğlu, Samsun TSO tarafından geliştirilen ve üyelerin online olarak takip edebilecekleri E-Organ Uygulaması hakkında sunum yaptı.