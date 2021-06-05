İhracatçıların şeftalide 2021 hedefi, 170 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl Türkiye'den yapılacak şeftali ihracatından 170 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl Türkiye'den yapılacak şeftali ihracatından 170 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Hayrettin Uçak, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in Selçuk ilçesindeki şeftali hasadı programına eşlik etti.

Uçak, burada yaptığı açıklamada, Selçuk'ta iklim koşulları nedeniyle bu yıl 20 gün gecikmeli olarak şeftali hasadının başladığını belirtti.

Türkiye ve Ege Bölgesi için önemli ihraç ürünlerinden olan şeftali ve nektarinde kalite ve rekolte bakımından 2020'nin iyi geçtiğini ifade eden Uçak, şunları kaydetti:

"2021'de şeftali ihracatında yüzde 10'luk artışla 170 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Pandemi şeftaliye talebi artırdı. 2020'nin ilk 5 ayında 10,8 bin ton karşılığı 10 milyon dolar olan şeftali ihracatımız, 2021 yılının ocak-mayıs döneminde 15 bin tona, değerde ise 15,5 milyon dolara yükseldi. Nektarin ihracatımız ise 2020 yılının 5 aylık döneminde 15,5 bin ton karşılığı 14,8 milyon dolar iken, 2021 yılının aynı döneminde miktarda 17,8 bin tona, değerde de 19,1 milyon dolara ilerledi. Her iki üründe de en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke Rusya, Romanya ve Irak oldu. Türkiye'nin şeftali ve nektarin ihracatı 2020 yılında yüzde 71'lik artışla 154 milyon dolara ulaştı ve rekor kırdık."

Uçak, Türkiye'nin şeftali ve nektarin ihracatının 2019 yılında 106 bin ton iken, 2020 yılında yüzde 57'lik artışla 165,5 bin tona çıktığını da anımsattı.

Şeftali ve nektarin ihracatının miktar bazında da yüzde 57 arttığını ve döviz bazında yüzde 71 artış gösterdiğini dile getiren Uçak, "Şeftali ve nektarinimizi,Türk ihracatçımız daha katma değerli ihraç etti. Pandemi de bu süreci tetikledi. Şeftali ve nektarinimizi gece gündüz çalışarak üreten tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör