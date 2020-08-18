İhracatçılardan vergi borçları yapılandırılsın çağrısı Egeli ihracatçılar, pandeminin oluşturduğu ekonomik yıpranmadan hızlı bir şekilde çıkılabilmesi için vergi borçlarının yapılandırılmasının şart olduğu görüşünde birleşti.

Egeli ihracatçılar, pandeminin oluşturduğu ekonomik yıpranmadan hızlı bir şekilde çıkılabilmesi için vergi borçlarının yapılandırılmasının şart olduğu görüşünde birleşti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, salgının tüm dünyada ekonomik yaşamı çok olumsuz etkilediğini, küresel makro ekonomik verilerin bu bozulmayı çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Eskinazi, "Bozulan ekonomik yaşam, gerek hane halkının gerekse iş dünyasının ciddi finansal zorluklarla karşılaşmasına neden oldu" dedi.

Eskinazi, "Bütün ülkeler hane halkına, çalışanlara ve iş dünyasına yönelik finansal destek programları ilan ettiler. Ülkemizde de güçlü finansal destek programları açıklandı. İhtiyaç sahiplerine yönelik doğrudan maddi destekler, hane halkının başta konut alımlarına yönelik uygun kredi destekleri, çalışanlara yönelik kısa çalışma, ücretsiz izin destekleri, iş dünyasına yönelik olarak faiz ve vade bakımından uygun kredi destekleri, vergi destekleri, oran indirimleri, salgının en çok etkilediği mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin Nisan-Mayıs-Haziran/2020 dönemlerinde ödenmesi gereken vergi kesintilerinin, katma değer vergilerinin ve sigorta primlerinin ödeme sürelerinin Ekim-Kasım-Aralık/2020 aylarına ertelenmesi başlıca verilen destekler arasında yer alıyor" dedi.

Eskinazi bu desteklerin makro ekonomide çarkların dönmesi noktasında çok önemli katkılar sağladığından bahsetti ve şöyle devam etti:

"Ancak gelinen noktada salgının ülkemizde ve tüm dünyada kontrol altına alınamamış olması, tedavi ve aşı konusunda henüz güvenilir çözüme ulaşılamamış olması karşısında ekonomik olumsuzluklar devam ediyor. Öncelikle mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2020 aylarına ötelenmiş olan vergi ödemeleri, söz konusu aylarda ortaya çıkacak cari vergi borçlarıyla bir araya geldiğinde zor bir finansal zorlukla karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz. Salgının oluşturduğu makro ekonomik durgunluk sadece mücbir sebep kapsamına alınan mükellefleri değil, tüm iş dünyasını vergi ödeme güçlüğü içine sokuyor."

"Yeniden yapılandırma sağlanması önem taşıyor"

İzmir'de üyelerin önemli bir bölümünün vergi gelirlerini ödeme oranının haziran ayında yüzde 69,1 olarak gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Jak Eskinazi, katma değer vergisi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi geneli yansıtan vergi türlerinde bu oranın daha da düşük olduğunu açıkladı.

Jak Eskinazi, "Katma değer vergisinde oran yüzde 36,5'e, gelir vergisinde yüzde 38,8'e, kurumlar vergisinde yüzde 46,5'e geriledi. Merkez Bankası'nın dış ticaret verilerine göre ilk altı ay itibariyle toplam ihracatımızda yüzde 16 daralma yaşandı. Bu gerilemenin üyelerimiz özelinde yaşanan mali sıkıntının temel nedeni olduğunu öngörmek güç değil. Bu oranlar gösteriyor ki esnaf, tüccar, sanayici, ihracatçı tüm iş dünyası tahakkuk eden vergilerini ödemekte zorlanıyor. Bu nedenle bahsi geçen ertelenen vergi ve prim ödemelerinin faiz alınmaksızın 2021 yılı içine yayılmasını istiyoruz. Ayrıca mücbir sebep kapsamına alınmayan mükellefler de dahil olmak üzere vergi ve prim ödeme yükümlülüklerini yerine getiremediği için faiz ödeme ve icra takibi riski ile karşı karşıya kalan işletmeler bakımından yeniden yapılandırma sağlanması önem taşıyor" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA