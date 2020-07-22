HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İhracatçılardan tahmini fındık rekoltesi değerlendirmesi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden, 2019 yılındaki çok büyük bir rekolteden sonra ülkede iyi sayılabilecek bir rekoltenin tekrar görülmesinin, sevindirici olmasının yanında fındık üreticilerinin de büyük başarısı olduğu ifade edildi.

İhracatçılardan tahmini fındık rekoltesi değerlendirmesi
22.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:20

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden, 2019 yılındaki çok büyük bir rekolteden sonra ülkede iyi sayılabilecek bir rekoltenin tekrar görülmesinin, sevindirici olmasının yanında fındık üreticilerinin de büyük başarısı olduğu ifade edildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, her yıl İhracatçı Birlikleri tarafından üç aşamalı bir çalışma sonrasında, o yıla ait rekolte tahmini yapıldığı belirtildi.

Şubatta karanfil sayımı, mayısta karanfilden çotanağa geçiş sayımı ve temmuzda çotanak ve çotanaktaki sağlam tane sayımının yapılarak çalışmaların tamamlandığı kaydedilen açıklamada, sayımların, 15 yıldır bu çalışmaları büyük bir isabetle gerçekleştiren uzman ziraat mühendisleri tarafından fındık yetiştirilen 13 ilin 87 ilçesinde, 408 bahçede ve 1378 dal üzerinde yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, özellikle salgın sürecinde üreticilerin bahçeleri ile geçmiş yıllara göre daha çok ilgilenebildikleri, yeterli gübreleme ve zararlı mücadelesi yapılan bahçelerde iyi sonuçlar alındığının gözlendiği ifade edilerek, "Bu nedenle de mayıs, temmuz sürecinde önceden tahmin edilenin altında bir ürün kaybı olduğu memnunlukla gözlenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İhracatçı Birliklerinin sayım sonuçlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Sayımlar sonucunda 2020 rekoltesi Doğu Karadeniz (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Tokat) 461 bin 440 ton, Batı Karadeniz (Sinop, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu, İstanbul, Bursa) 208 bin 845 ton olmak üzere Türkiye toplamı 670 bin 285 ton (kabuklu fındık) olarak hesaplanmıştır. 2019 yılındaki çok büyük bir rekolteden sonra ülkemizde iyi sayılabilecek bir rekoltenin tekrar görülmesi, sevindirici olması yanında fındık üreticilerimizin de büyük başarısıdır. 2019 ürününden devir olacak ciddi miktarda bir ürün de bu miktara eklenecektir. Ülkemize ve sektörün tüm paydaşlarına bereketli bir sezon diliyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Güncel
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 3. Sayfa
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim 3. Sayfa
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Borsanın en değerli şirketi Koç Holding
Borsanın en değerli şirketi Koç Holding
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Psikoloji bölümünün açıköğretim ile okunmasına psikologlardan tepki geldi
Psikoloji bölümünün açıköğretim ile okunmasına psikologlardan tepki geldi
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Ali Koç Selçuk İnan Caner Erkin Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: İhracatçılardan tahmini fındık rekoltesi değerlendirmesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 14:02:31. #1.15#
title