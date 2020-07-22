İhracatçılardan tahmini fındık rekoltesi değerlendirmesi Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden, 2019 yılındaki çok büyük bir rekolteden sonra ülkede iyi sayılabilecek bir rekoltenin tekrar görülmesinin, sevindirici olmasının yanında fındık üreticilerinin de büyük başarısı olduğu ifade edildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden, 2019 yılındaki çok büyük bir rekolteden sonra ülkede iyi sayılabilecek bir rekoltenin tekrar görülmesinin, sevindirici olmasının yanında fındık üreticilerinin de büyük başarısı olduğu ifade edildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, her yıl İhracatçı Birlikleri tarafından üç aşamalı bir çalışma sonrasında, o yıla ait rekolte tahmini yapıldığı belirtildi.

Şubatta karanfil sayımı, mayısta karanfilden çotanağa geçiş sayımı ve temmuzda çotanak ve çotanaktaki sağlam tane sayımının yapılarak çalışmaların tamamlandığı kaydedilen açıklamada, sayımların, 15 yıldır bu çalışmaları büyük bir isabetle gerçekleştiren uzman ziraat mühendisleri tarafından fındık yetiştirilen 13 ilin 87 ilçesinde, 408 bahçede ve 1378 dal üzerinde yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, özellikle salgın sürecinde üreticilerin bahçeleri ile geçmiş yıllara göre daha çok ilgilenebildikleri, yeterli gübreleme ve zararlı mücadelesi yapılan bahçelerde iyi sonuçlar alındığının gözlendiği ifade edilerek, "Bu nedenle de mayıs, temmuz sürecinde önceden tahmin edilenin altında bir ürün kaybı olduğu memnunlukla gözlenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İhracatçı Birliklerinin sayım sonuçlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Sayımlar sonucunda 2020 rekoltesi Doğu Karadeniz (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Tokat) 461 bin 440 ton, Batı Karadeniz (Sinop, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu, İstanbul, Bursa) 208 bin 845 ton olmak üzere Türkiye toplamı 670 bin 285 ton (kabuklu fındık) olarak hesaplanmıştır. 2019 yılındaki çok büyük bir rekolteden sonra ülkemizde iyi sayılabilecek bir rekoltenin tekrar görülmesi, sevindirici olması yanında fındık üreticilerimizin de büyük başarısıdır. 2019 ürününden devir olacak ciddi miktarda bir ürün de bu miktara eklenecektir. Ülkemize ve sektörün tüm paydaşlarına bereketli bir sezon diliyoruz."

Kaynak: AA