İhracatçılardan "Kovid-19 sürecinde fındıkta bahçe bakımı" uyarısı Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine gelemeyen çok sayıda fındık üreticisi bulunduğunu belirterek, bu durumun üretimi olumsuz etkilememesi için tedbir alınmasını istedi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine gelemeyen çok sayıda fındık üreticisi bulunduğunu belirterek, bu durumun üretimi olumsuz etkilememesi için tedbir alınmasını istedi.

Sevinç yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tüm dünyada ticareti yavaşlattığını ve ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu sürecin şu ana kadar fındık ihracatına etkisi olmadığını belirten Sevinç, "1 Eylül 2019-19 Nisan 2020 döneminde 266 bin 300 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 758 milyon dolar döviz geliri elde etmek suretiyle geçen yıla göre miktarda 62 bin 480 ton, değerde ise 578 milyon dolar artış yakalanmıştır. Sezon sonunda 320 bin tona ulaşılarak yeni bir rekor kırılması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sevinç, hiçbir ithal girdi kullanılmaksızın ülkeye döviz girdisi sağlayan fındığın maksimum verimle üretilebilmesi için gübreleme, ilaçlama ve bahçelerin bakımı açısından nisan ve mayıs aylarının önemli olduğuna işaret ederek, tarımla uğraşan vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamına alınmamasının takdire şayan olduğunu vurguladı.

Karadeniz Bölgesi dışındaki büyük şehirlerde yaşayan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticisi bulunduğunu, bu durumun üretimi olumsuz etkilemesine izin vermemek adına önlemler alınması gerektiğini belirten Sevinç, şunları kaydetti:

"Seyahat kısıtlamaları nedeniyle memleketlerine ulaşamayan üreticilere, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduklarını belgelemek kaydıyla ikamet ettikleri il dışındaki bahçelerine ulaşım izni verilmesi, ayrıca ilgili meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bahçelerde yapılacak bu gibi zorunlu tarımsal uygulamalar için üreticilere destek verecek gerekli düzenlemelerin organize edilmesi hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA