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İhracatçılardan fındık işçilerine 300 bin maske

Çoğu mevsimlik işçi olan fındık toplayıcılarının daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmesini hedefleyen İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık alanlarında dağıtılmak üzere 300 bin adet maske hazırlattı.

İhracatçılardan fındık işçilerine 300 bin maske
12.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:27

Çoğu mevsimlik işçi olan fındık toplayıcılarının daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmesini hedefleyen İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık alanlarında dağıtılmak üzere 300 bin adet maske hazırlattı.

İFMİB'den yapılan açıklamaya göre, mevsimlik işçilere dağıtılmak üzere hazırlanan 300 bin maske ve sağlık setleri Hendek, Çilimli, Akçakoca, Alaplı, Karasu, Kocaali ve Akyazı ilçelerinin kaymakamlıklarına teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, pandemi sürecinde üreticinin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve bölgemizin başlıca tarımsal ürünlerinden biri olarak ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan fındık ürününü bu yıl her zamandan farklı bir ortamda, tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınının gölgesinde hasat etmeye başladık. Birliğimize bağlı Batı Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadının başlamasıyla birlikte yaptığımız araştırmada, bahçelerde çalışan ve çoğu mevsimlik işçi olan insanlarımızın maske takmadığı dikkatimizi çekti. İFMİB olarak biz de bu milli ürünümüzün ihracatının artırılması ve tanıtımı noktasında sorumluluk taşıyoruz. Hasadının daha sağlıklı koşullarda gerçekleştirilebilmesi için birliğimize bağlı fındık üretim bölgelerindeki tarım işçilerimizin kullanması amacıyla 300 bin maske hazırlattık."

Hazırlanan 300 bin maske ve sağlık setlerinin Hendek, Çilimli, Akçakoca, Alaplı, Karasu, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde fındık toplayan işçilere dağıtılmak üzere ilçe kaymakamlıklarına teslim edildiğini bildiren Gören, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla görev dağılımı yaparak söz konusu ilçelere maskeleri teslim ettik. İlçelerin büyüklüklerine göre 40 ila 50 bin adet maske gönderdik. Kaymakamlıklarımız da bizim bu girişimimiz konusunda çok memnun oldu ve bizlere destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dağıtımın onların koordinasyonu ile yapılması daha sağlıklı ve güvenli sonuç verecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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