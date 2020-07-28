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İhracatçılardan fındık fiyatı değerlendirmesi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, açıklanan fındık fiyatının, üreticilerin bahçelerine daha iyi bakım yapması açısından teşvik edici bir faktör olduğunu söyledi.

İhracatçılardan fındık fiyatı değerlendirmesi
28.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:28

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, açıklanan fındık fiyatının, üreticilerin bahçelerine daha iyi bakım yapması açısından teşvik edici bir faktör olduğunu söyledi.

Sevinç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kilogram alış fiyatını 22,5 lira, levant kalite fındık için alım fiyatını 22 lira olarak açıkladığını anımsattı.

Devletin en üst makamı tarafından fındık fiyatının açıklandığını belirten eden Sevinç, bundan sonra tartışmaların bitmesi gerektiğini, artık iş yapma zamanının geldiğini ifade etti.

Sevinç, fındık fiyatlarının tüm sektöre hayırlar getirmesini dileyerek, bundan sonra ihracatçılar olarak üzerlerine düşen görevin fındığın tamamını ihraç etmek olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bütün fındığını satabilmek ve ihracatta yeni rekorlar kırabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Sevinç, bu konuda daha çok çalışacaklarını söyledi.

Sevinç, üreticilere bahçelerine daha iyi bakım yapmaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu fiyatların ardından üreticilerimiz önümüzdeki yıldan itibaren bahçelerinde kalmaya, gerekli bakım ve biyolojik mücadeleleri yapmaya devam etmelidir. Kendilerinden beklentimiz Türkiye'nin ihtiyacı olan yüksek fındık rekoltesini yakalamaları için çalışmaları. Açıklanan bu fındık fiyatı, üreticilerin bahçelerine daha iyi bakım yapması açısından teşvik edici bir faktör. Bunun örneğini geçen sezon zaten görmüştük."

Kaynak: AA

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