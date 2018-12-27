"İhracatçılardan beklentim katma değeri arttırmaları"

Varank, "Sizlerden beklentim, mevcut potansiyelinizi daha da ileriye taşıyarak hem bölge hem de ülke ekonomisine sunduğunuz katma değeri çoğaltarak arttırmanız. Bunun için pazarlarınızı genişleterek yeni müşteriler bulmanın yanı sıra, Ar-Ge faaliyetlerine yönelmeniz de önem taşıyor." dedi.