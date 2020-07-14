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İhracatçılardan '15 Temmuz' mesajı

EGE İhracatçı Birliği üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladıkları açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiyi canı pahasına koruyan şehitleri rahmetle anarak, 'ihracata devam' mesajı verdi.

İhracatçılardan '15 Temmuz' mesajı
14.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:24

EGE İhracatçı Birliği üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladıkları açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiyi canı pahasına koruyan şehitleri rahmetle anarak, 'ihracata devam' mesajı verdi.

Türk halkının 15 Temmuz 2016'da dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 83 milyonun demokrasiye sahip çıkma iradesinin darbe girişimini saatler içinde bertaraf ettiğini vurguladı. Büyük demokrasi sınavından başarıyla çıkıldığını belirten Uçak, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:  

"Türk Halkı 15 Temmuz 2016'da Demokrasi destanı yazdı. Türk insanının bu sınavdaki başarısı tüm dünyaya örnek oldu ve darbe heveslilerinin bir daha bu topraklarda darbe girişiminde bulunmasının yolunu da kapatmış oldu. Biz ihracatçılar, 15 Temmuz 2016 öncesinde olduğu gibi, sonrasında da Türk demokrasisine olan güvenimiz ve bağlılığımızla üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. İhracatçılar olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sorasında dünyanın hemen hemen her ülkesindeki ticari partnerlerimize, Türkiye'de demokratik rejimin tüm kurumlarıyla çalıştığını, siyasi istikrarın korunduğunu ve Türkiye'nin her zaman olduğu gibi tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olduğu mesajını güçlü bir şekilde verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bu duruşumuz ihracatımızın sürekliliğini ve artışını da devamlı kılıyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin demokrasiye bağlılığıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Biz ihracatçılar da bu hedefe ulaşmak için üretmeye ve ihracata 7 gün 24 saat çalışarak katkı sağlayacağız." 'ÜRETİM VE İHRACAT' VURGUSUEge Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de Türk halkının 15 Temmuz 2016'da demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, büyük demokrasi sınavından başarıyla çıkıldığına dikkat çekti. Celep, "Biz ihracatçılar olarak, bugüne kadar hep Türk demokrasisine olan güvenimiz ve bağlılığımızla üretmeye ve ihracata devam ettik. Dünyanın hemen hemen her ülkesindeki ticari partnerlerimize, Türkiye'de demokratik rejimin tüm kurumlarıyla çalıştığı, istikrarın korunduğu ve Türkiye'nin her zaman olduğu gibi tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olarak ilerlediğimiz mesajını verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bu duruşumuz aynı zamanda ihracatımızın sürekli artışına da zemin hazırlamıştır" dedi. Türk halkının darbe girişimini bertaraf ettiğini belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ise 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalanmış azınlık grup tarafından yapılan kalkışmanın tüm halkın direnciyle bertaraf edildiğini vurguladı. Er, 100. kuruluş yıl dönümüne doğru emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu çağdaş uygarlık seviyesine yükseltme hedefi çerçevesinde Türk demokrasisine sahip çıktığını belirterek, bunun herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı.DÜNYA İLE TİCARİ İLİŞKİLERE DEVAMEge Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur da açıklamasında şunları kaydetti:  

"15 Temmuz 2016 tarihinde Türk demokrasisine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki azınlık bir hain grubun darbe girişimi, Türk halkının tüm gücüyle ve canı pahasına karşı koyması sonrasında püskürtüldü ve milletimiz demokrasiye sahip çıktı. Türkiye büyük bir demokrasi sınavından başarıyla çıktı. Biz de bu süreçte Türk demokrasisine olan güvenimiz ve bağlılığımızla 'İnadına üretim, inadına ihracat' mottosuyla hareket ederek üretip ihracat yapmaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ettik. Bu süreçte, Türkiye'den ithalat yapan dünyanın dört bir tarafındaki alıcılara, 'Türkiye'de demokratik rejim varlığını koruyor, asayiş ve istikrar korunuyor, Türkiye, her zaman olduğu gibi, tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olmaya devam ediyor' mesajı verdik. İthalatçıların Türkiye ile ticari ilişkilerinin devamını sağladık. Türk ihracatçısının bu güçlü mesajı sayesinde Türkiye'nin 2015 yılında 151 milyar dolar olan ihracatını, sonraki yıllarda küresel piyasalarda yaşanan krize rağmen 2019 yılı sonunda 181 milyar dolara taşımayı başardık."


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Kaynak: DHA

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