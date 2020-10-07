İhracatçılara verilen hususi pasaporta ilişkin düzenleme

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaportun iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firma yetkililerine 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek.

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaportun iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firma yetkililerine 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkilileriyle bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek. Söz konusu hak mahrumiyeti süresi, daha önce 10 yıl olarak belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya