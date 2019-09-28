İhracatçılara "kur-faiz riski yönetimi" eğitimi
Türk Eximbank, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek amacıyla ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattı.
28.09.2019 11:36
Türk Eximbank, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek amacıyla ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattı.
Kaynak: Dunya.com