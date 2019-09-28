İhracatçılara "kur-faiz riski yönetimi" eğitimi

28.09.2019 11:36

Türk Eximbank, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek amacıyla ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattı.