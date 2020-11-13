İhracatçılara kredi müjdesi !
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İhracatçılara kredi müjdesi !

13.11.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:06
İhracatçılara kredi müjdesi !

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı.

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı. Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli. Söz konusu finansman ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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