İhracatçılar Yeni Uygulama Ve Teşvikler Hakkında Bilgilendirilecek

İhracata dayalı büyüme modelini benimseyen Türkiye, bu noktada yeni bir başarı hikâyesi yazmanın arifesinde.

2023 yılı için belirlenen ekonomik hedeflerin yakalanması ve ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet edebilirlik seviyelerinin gelişmesini hedefleyen Ekonomi Bakanlığı, firmaların yenilenen destek ve teşvikler konusunda bilgilendirilmesi için kolları sıvadı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) evsahipliğinde 15-16Eylül 2017 tarihlerinde Bursa, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir ve Bandırma'da ihracatçı firmaların bilgilendirilmesi amacıyla 'Ekonomi Bakanlığı Uzman Heyeti Ziyaretleri' yapılacak.

Ekonomi Bakanlığı'na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü; İthalat Genel Müdürlüğü; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan 80 kişilik heyet, 4 ilde toplam 180 firmayı yerinde ziyaret ederek, Bakanlık nezdinde yürütülen işlemlerin hızlandırılması ve yenilenen destek araçları ile teşvik uygulamaları hakkında bilgilendirme yapacak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak.

Bu kapsamda, İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Dahilde İşleme Rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; İthalat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları; TUYS Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, firmaların bulunduğu iller bazında "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan destekler; SBYYH Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar; ÜGD Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine bilgi verilecek.

Ekonomi Bakanlığı tarafından UİB evsahipliğinde düzenlenecek olan ziyaretlerin ihracatçı firmalar açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, "Ekonomi Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında 14-15 Eylül tarihlerinde uzmanlarımız; Bursa, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir ve Bandırma illerinde 180 firmayı ziyaret ederek, uygulanmakta olan destek araçlarına ve teşvik uygulamalarının yanı sıra son zamanlarda uygulamaya yeni konulan değişikliklerle ilgili bilgiler verecekler. Bakanlığımızın çok ciddi teşvik ve destekleri var. Bu destekler, firmalarımızın sürdürülebilir başarısı için oldukça önemli. Firmalarımızın her anlamda fayda sağlayacağına inandığımız ziyaret programından dolayı başta Sayın Bakanımız Nihat Zeybekçi'ye ihracatçı firmalarımız adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.